شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد ممدوح هاشم لاعب يد الزمالك ينضم لصفوف دينامو بوخارست الرومانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو نادى بدينامو بوخارست الرومانى على توقيع لاعب يد الزمالك السابق محمد ممدوح هاشم للانضمام إلى صفوف بدءًا من الموسم المقبل.

وكانت صفحة الفريق قد أعلنت منذ فترة عن التوصل لاتفاق مع اللاعب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبالفعل اللاعب وقع على عقد انضمامه.

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يذكر أن هاشم خاض مؤخرًا فترة احتراف قوية فى نادى مونبيلييه الفرنسى واستطاع الحصول على لقب دورى أبطال أوروبا.



محمد ممدوح