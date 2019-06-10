- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد ممدوح هاشم لاعب يد الزمالك ينضم لصفوف دينامو بوخارست الرومانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو نادى بدينامو بوخارست الرومانى على توقيع لاعب يد الزمالك السابق محمد ممدوح هاشم للانضمام إلى صفوف بدءًا من الموسم المقبل.
وكانت صفحة الفريق قد أعلنت منذ فترة عن التوصل لاتفاق مع اللاعب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبالفعل اللاعب وقع على عقد انضمامه.
يذكر أن هاشم خاض مؤخرًا فترة احتراف قوية فى نادى مونبيلييه الفرنسى واستطاع الحصول على لقب دورى أبطال أوروبا.
محمد ممدوح
محمد ممدوح 2
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد ممدوح هاشم لاعب يد الزمالك ينضم لصفوف دينامو بوخارست الرومانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.