شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تستقبل المنتخب الأولمبى فى مدينة نيمجان بأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، مرانه فى الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم استعدادا للقاء منتخب أوزبكستان غدا الثلاثاء فى المباراة الودية الثانية. وكانت الأمطار والجمهور فى استقبال بعثة المنتخب الأوليمبى بمدينة نيمجان مقر إقامة المنتخب، وأعرب الدكتور كرم كردى رئيس البعثة عن سعادة الجميع بحسن الاستقبال، حيث قام مجموعة من الشباب بقيادة سياراتهم الخاصة أمام الاتوبيس الذى يقل المنتخب ابتهاجا وفرحا بوصول البعثة لمدينتهم. يذكر أن المنتخب الأولمبى خسر المباراة الودية الأولى التى أقيمت أمس أمام أوزباكستان 2-0.

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