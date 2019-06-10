أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 10 يونيو 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها محمود الونش خارج حسابات منتخب مصر فى أمم أفريقيا الأهلي يُجدد الثقة فى لاسارتي حتى انتهاء الدوري.

محمود الونش خارج حسابات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

بات محمود الونش مدافع الزمالك هو الاقرب للخروج من قائمة المنتخب النهائية لأمم افريقيا التي ستضم 23 لاعبا فقط والتي سيتم إعلانها غدا الثلاثاء وهو الموعد الأخير الذي حدده الكاف لاعلان القوائم النهائية ، حيث استقر جهاز المنتخب علي استبعاد الونش ومحمد أبو جبل من القائمة النهائية

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الأهلي يُجدد الثقة فى لاسارتي حتى انتهاء الدوري

الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى، يثار جدلا مثيرا حول مصيره سواء باستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر أو رحيله، خاصة وأن هناك اقتناعاً تاماً داخل إدارة الأهلى أن امكانيات الخواجة لا تناسب قدرات الأهلى، الذى يطمح دائماً لحصد كافة البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري.

الأهلى يرفض طلب محمد هاني ..تعرف عليه

رفض مسئولو الأهلى الاستجابة لطلب محمد هاني ظهير أيمن الفريق، والذى أبدى رغبة قوية فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف فى الموسم المقبل، خاصة وأنه لا يشارك مع الفريق الأحمر بشكل منتظم فى الفترة الأخيرة.

عنتر يرفض حسم عروض الرحيل عن الزمالك انتظاراً لمجلس الأبيض

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رفض محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، حسم مدى موافقته من عدمه على العروض التى قدمت له خلال الفترة الأخيرة، حيث تلقى اللاعب بعض العروض من أندية عربية بجانب أخرى محلية.

الجونة يفاوض "مدبولى" الزمالك

دخل مسئولو نادى الجونة فى مفاوضات جادة مع الزمالك لضم أحمد مدبولى صانع العاب الفريق الأبيض خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة.

أجيري يستبعد جنش من المشاركة أمام تنزانيا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير اجيري، استبعاد محمود جنش حارس مرمي الزمالك من حساباته في المباراة الودية الأولي بمعسكر برج العرب بالاسكندرية ، المقرر لها الخميس المقبل، علي أن يمنح الفرصة خلالها لأحمد أو محمد الشناوي للحكم عليهما بشكل نهائي في ظل المنافسة المشتعلة بينهما علي حراسة عرين الفراعنة في امّم افريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل .

الزمالك يحسم مصير استقدام مدرب الأجنبى خلال أيام

تلقت إدارة الكرة بنادى الزمالك عدد من الترشيحات بشأن المدربين الأجانب من الوسطاء ومن ضمنهم استقدام المدرب اليونانى تاكيس ليمونيس لتولى تدريب الفريق الأبيض.