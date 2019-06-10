شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يحسم أجيرى صراع حراسة مرمى المنتخب قبل امم افريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منافسة شرسة بين الثلاثى أحمد الشناوى ومحمد الشناوى ومحمود عبد الرحيم "جنش" على لقب الحارس الأول فى مباريات المنتخب الوطنى الأول ببطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ولم يحسم أجيرى ومعاونوه، حتى الآن، اسم الحارس الأول الذى يقود الفراعنة فى المباريات، ومن المقرر أن يحسم الخواجة المكسيكى هذا الملف خلال الأيام القليلةالمقبلة، لاسيما بعد وديتى تنزانيا وغينيا يومىّ 13 و16 يونيو الجارى.

س: كم حارس مرمى يتواجد فى المنتخب حاليا؟

ج: شهدت القائمة الأولية للمنتخب وجود 4 حراس هم محمد الشناوى وأحمد الشناوى وجنش ومحمد أبو جبل.

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س: من الحارس الذى سيتم استبعاده؟

ج: محمد أبو جبل لأنه الأقل خبرة بين الحراس الأربعة فيما يتعلق بالبطولات الافريقية.

س: ما سبب الصراع بين الحراس الثلاثة على حراسة المرمى؟

ج : سبب الصراع أن أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب يرشح أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز لحراسة مرمى الفراعنة فى البطولة المقبلة، بداعى أنه كان الحارس الأول للمنتخب فى امم افريقيا 2017 فى عهد هيكتور كوبر، وشارك بالفعل فى المباراة الأولى أمام مالى إلا أن الإصابة أجبرته على الاستبدال ونزول عصام الحضرى بدلا منه، بينما يرغب محمد الشناوى فى المشاركة أساسيا حيث كان الحارس الأساسى فى مونديال روسيا.

س: ما موقف أجيرى من هذا الصراع؟

ج: يرفض أجيرى الاستسلام لرأى أحمد ناجى ويصر على متابعة مستوى الحراس بنفسه فى المعسكر الأخير قبل بطولة أمم افريقيا، حتى يحسم بنفسه إسم الحارس الذى يقود المنتخب فى مباريات كان 2019.

س: وما هى فرص جنش فى الحصول على لقب الحارس الأول؟

ج: تعتبر المنافسة بين أحمد الشناوى ومحمد الشناوى للقب الحارس الأول، لاسيما أن هناك ملاحظات داخل الجهاز الفنى على سلوكيات جنش فى المباريات وتعامله مع المنافسين رغم إشادة الجميع بمستواه مع فريقه هذا الموسم.