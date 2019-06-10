شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى رسالة إلى الجماهير عبر صفحته بموقع التغريدات "تويتر".
وشكر صلاح الجماهير التى ساندته خلال الموسم، وطلب صلاح من الجماهير المصرية التشجيع فى بطولة أمم أفريقيا التى ستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، خاصة أنها تقام على أرضنا، حيث كتب: "البطولة السنة دى على أرضنا، ابعتولى تشجيعكم من دلوقتى" ونشر أيضًا رسالة صوتية له يردد فيها الرسالة للجماهير
يذكر أن المنتخب دخل فى معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا للوديات التى يخوضها قبل بطولة الكان وأولها امام تنزانيا يوم الخميس المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.