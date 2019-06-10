شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى رسالة إلى الجماهير عبر صفحته بموقع التغريدات "تويتر".

وشكر صلاح الجماهير التى ساندته خلال الموسم، وطلب صلاح من الجماهير المصرية التشجيع فى بطولة أمم أفريقيا التى ستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، خاصة أنها تقام على أرضنا، حيث كتب: "البطولة السنة دى على أرضنا، ابعتولى تشجيعكم من دلوقتى" ونشر أيضًا رسالة صوتية له يردد فيها الرسالة للجماهير

يذكر أن المنتخب دخل فى معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا للوديات التى يخوضها قبل بطولة الكان وأولها امام تنزانيا يوم الخميس المقبل .