الكويت الكويتي يقدم عرضاً لضم معروف يوسف.. واللاعب يرحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365
تلقى النيجيري معروف يوسف لاعب وسط نادي الزمالك عرضا جادا من نادي الكويت الكويتي للانتقال إلى صفوفه خلال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل اقتراب انتهاء إعارته لنادي الشرطة العراقي.
ويرحب معروف يوسف بالانتقال للنادي الكويتي في الموسم المقبل في ظل صعوبة عودته للفريق الأبيض في الفترة الحالية بسبب كثرة عدد اللاعبين الأجانب بالقلعة البيضاء.
وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه من المقرر أن يعقد معروف يوسف جلسة مع مسؤولي الزمالك في الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف انتقاله للفريق الكويتي، بعد انتهاء إعارته لنادي الشرطة العراقي.
وجدد صاحب الـ27 عاما تعاقده مع الزمالك في مطلع الموسم الحالي قبل إعارته لنادي الشرطة العراقي، قبل أن يرحل بعد ضم الدولي التونسي فرجاني ساسي.
وكان الزمالك تعاقد مع معروف يوسف في يوليو 2014 قادمًا من اتحاد الشرطة ضمن صفقة ثلاثية مع خالد قمر وأحمد دويدار.
يذكر أن معروف خاض 133 مباراة بقميص الزمالك وسجل 7 أهداف وصنع 14، متوجًا مع الأبيض بالدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر (ثلاث مرات).
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