العتال يطعن على لائحة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قام هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، بالطعن على لائحة نادي الزمالك، والتي تم اعتمادها مؤخرا بشكل رسمي، بعد انتهاء الأزمة بين الإدارة واللجنة الأوليمبية المصرية.

وأقام هاني العتال دعوى قضائية بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة النادي بالرغم من تعديل 34 بندا على اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018.

واختصم العتال في دعوته كلا من من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس الزمالك.

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وطالب العتال في دعواه بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية بتاريخ 1 يونيو 2019 لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية واعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وطلب العتال- وفقا للبيان- إلغاء المواد 1 فقرة 3 والمادة 4 و5 و8 والمادة 9 بند العضو العامل رقم 3 منه "الجملة الأخيرة" منه والتي تبدأ بعبارة "وتلغي عضوية.. حتى كلمة عنها" والفقرة الخامسة من البند الخامس من المادة 9 ، وبند العضو التابع بند رقم 7 منه فقرات" 3و4و5" و، والمادة 11 فقرات أرقام "3و4و5و6"، والمادة 12 البند رقم 7 الفقرة الأخيرة بالنسبة لعبارة التي تبدأ من "غير قابل للطعن.. حتى أخرها".

والمادة 13 بند إلغاء العضوية وإسقاطها فيما يتعلق بالعبارة التي تبدأ من "وتلغى معها حتى عبارة في المادة 12/7، والمادة 14 فقرة 2و6، والمادة 17 فقرة 1و13، ووالمادة 20 الفقرة الأخيرة والمادة 22، والبند رقم 3 من المادة 25، والمادة 28 فقرة 7، والبند 8و9 من المادة 35، والمادة 36 بند رقم 4، والمادة رقم 41 بند رقم 2 بالنسبة للعبارة التي تبدأ من "أو إذا كانت عضويته بالمجلس منفصلة.. حتى نهاية البند.

والمادة 43، وذلك لمخالفة تلك المواد والبنود لقنون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والميثاق الأوليمبي ووالمعايير الدولية واللائحة المالية الموحدة.