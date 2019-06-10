عمرو سليم: كثرة مشاركة لاعبي التايكوندو في البطولات سلاح ذو حدين

أكد عمرو سليم، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، أن كثرة مشاركة لاعبي المنتخب المصري في البطلان سلاح ذو حدين.

وقال سليم: "يجب العلم أن خوض عدد كبير من البطولات يعتبر سلاحا

ذي حدين، فخوض العديد من البطولات يؤدي إلى العديد من الإصابات، وهو أمر خطير خاصة أن لاعبينا يعانوا من إصابات، كما أنالمنتخب الوطني خاض البطولات الهامة و الضرورية، وذلك حسب رؤية اللجنة الفنية للاتحاد برئاسة كابتن إيهاب جابر.

وأضاف: "خاض اللاعبون بطولة مصر الدولية وبطولة كأس الرئيس بالمغرب والبطولة العربية قبل خوض بطولة العالم، وهي البطولات الهامة حسب اللجنة الفنية".