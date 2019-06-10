عمرو سليم: هداية ملاك تواجه تحديان كبيران

أكد عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو أن البطلة هداية ملاك تواجه تحديان كبيران خلال الفترة القادمة.

وقال سليم بعد حصول هداية على برونزية بطولة الجائزة الكبرى بروما: "هذه الميدالية هي الأولى لهداية ملاك في بطولات الجائزة الكبرى بعد أن انتقلت للعب في ميزان -٦٧ كجم بدلا من ميزان -٥٧ كجم الذي حققت فيه برونزية أولمبياد ريو، كما أن هذه الميدالية هي أول ميدالياتها بعد العودة من الإصابة.

إن هداية تواجه تحديان كبيران فهي تهدف من ناحية إلى تحقيق ميدالية أولمبية ثانية في تاريخها و هو أمر صعب للغاية و لم يحققه في الوقت الحديث سوى المصارع كرم جابر و هو لاعب أسطوري والحقيقة إن هداية ملاك لديها من المميزات ما يؤهلها لتحقيق ذلك فلديها روح تحدي وإصرار على الفوز و الاستمرار و التطور.

ومن ناحية آخري تواجه هداية تحدي آخر وهو أن غالبية الفتيات المصريات يبدأن في هذا السن في الاهتمام بالحياة الشخصية وتكوين أسرة ولكن البطلة المصرية تضع في اهتمامها الأول الحصول على ميدالية أولمبية في طوكيو ٢٠٢٠ و تؤجل أي أمر آخر لما بعد.

كما أني سعيد بنتيجة سيف عيسى في روما، فرغم عودته من إصابة كبيرة في الرباط الصليبي استطاع تحقيق نتيجة مميزة حيث تأهل لدور ال ٨ بعد خوض مباريات قوية وأداءه في المباريات يدل على أنه بطل كبير يتميز بأداء رجولي و على قدر المسؤولية.