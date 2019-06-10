عمرو سليم يشيد بإنجاز هداية ملاك ويؤكد: صناعة البطل نتاج عمل منظومة متكاملة

أشاد عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو بالإنجاز الذي حققته هداية ملاك لاعبة المنتخب المصري بعد الفوز ببرونزية بطولة الجائزة الكبرى بروما.
وقال سليم: "يجب العلم أن مشوار إعداد بطل أولمبي هو مشوار طويل يمر بمراحل مختلفة، كما أن كل بطولة لها ظروف خاصة فهناك أبطال كبار يخسرون في بطولات هامة من لاعبين بمستوى أقل و العكس صحيحو هذه هي سمة الألعاب النزالية".
وأضاف: "حصول أي لاعب على ميدالية في بطولة هامة لا يحدث نتاج جهد فردي بل هو نتاج منظومة عمل كبيرة و متكاملة. فهداية ملاك هي نتاج مدربين مختلفين و مجالس إدارات متعاقبة".
وقد استطاعت هداية تحقيق برونزية الجائزة الكبرى بفضل تكاتف
واختتم: "صناعة البطل هي نتاج عمل منظومة كاملة متعاونة، يضاف إليها الدور الكبير الذي يبذله أولياء الأمور في الدعم النفسي و المادي للاعبين. و أيضا الإعلام الواعي المتزن يلعب دور هام في دعمنا.
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