جولة حرة للاعبي منتخب مصر في الإسكندرية

سمح المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، للاعبي الفراعنة، بتناول العشاءمساء، اليوم الاثنين، بأحد مطاعم برج
العرب في الإسكندرية.
ومنح أجيري اللاعبين جولة حرة في محيط الفندق بعد إلغاء المران المسائي، اليوم، لتجنب إجهادهم.
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