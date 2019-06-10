جولة حرة للاعبي منتخب مصر في الإسكندرية

سمح المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، للاعبي الفراعنة، بتناول العشاء مساء، اليوم الاثنين، بأحد مطاعم برج مساء، اليوم الاثنين، بأحد مطاعم برجالعرب في الإسكندرية. ومنح أجيري اللاعبين جولة حرة في محيط الفندق بعد إلغاء المران المسائي، اليوم، لتجنب إجهادهم.

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