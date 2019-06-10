مصدر باتحاد الكرة: لجوء الأهلي إلى مركز التسوية لا قيمة له

قال مصدر قانوني باتحاد الكرة إن لجوء الأهلي إلى مركز التسوية في أزمته مع اتحاد الكرة يعد أمرًا لا قيمةله.
وكشف المصدر أن الأهلي لجأ إلى مركز التسوية في شأن أزمته مع اتحاد
الكرة المتعلقة بالدوري الممتاز، دون الحصول على قرار من لجنة التظلمات وبالتالى فإن مركز التسوية ليس لديه ما يفصل فيه ولجوء الأهلي إليه لا فائدة منه.
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