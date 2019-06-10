مختار مختار يحدد صفقات الإنتاج الحربي للموسم الجديد

حدد مختار مختار، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، الصفقات التي يحتاجها الفريق من أجل مواصلة المنافسة في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم

المقبل.

ويرى مختار مختار ضرورة تدعيم صفوف فريق الإنتاج الحربي في ثلاثة مراكز على رأسها رأس الحربة، ومركز خط الوسط،

وصانع ألعاب مميز.

وأنهى الإنتاج الحربي بطولة الدوري هذا الموسم في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، حيث خاض 34 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 14 وخسر 12 مباراة.