منتخب غينيا يصل برج العرب 14 يونيو لمواجهة الفراعنة وديًا

يصل منتخب غينيا إلى القاهرة يوم 14 يونيو الجاري، لمواجهة منتخب مصر وديا يوم16 من نفس الشهر، استعدادا لبطولة كأس الأمم
الأفريقية.
وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، فان منتخب غينيا قد يتوجه إلى برج العرب في الإسكندرية على متن طائرة خاصة.
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