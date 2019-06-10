يصل منتخب غينيا إلى القاهرة يوم 14 يونيو الجاري، لمواجهة منتخب مصر وديا يوم 16 من نفس الشهر، استعدادا لبطولة كأس الأمم 16 من نفس الشهر، استعدادا لبطولة كأس الأممالأفريقية. وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، فان منتخب غينيا قد يتوجه إلى برج العرب في الإسكندرية على متن طائرة خاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب غينيا يصل برج العرب 14 يونيو لمواجهة الفراعنة وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.