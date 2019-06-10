الاتحاد الأفريقي يعلن تواجد الحكم صادق السالمي في بطولة أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تواجد الحكم الدولي التونسي صادق السالمي والبالغ ٣٥عاما في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر. ونستعرض لكم مسيرة الحكم في السطور التالية: صادق السالمي من موليد ١٩٨٤ بدأ مشوار التحكيمي عام ٢٠٠١ وبدا في التحكيم بالدوري الممتاز التونسي موسم ٢٠١٣/٢٠١٤ ٢٠٠١ وبدا في التحكيم بالدوري الممتاز التونسي موسم ٢٠١٣/٢٠١٤ إدارة مباريات القسم الثاني بتونس ٢٠١٢/٢٠١٣ تم قيده بالقائمة الأفريقية ٢٠١٦ سبق وأن أدار مواجهة الأفريقي واتحاد قردان في نهاي كاس Advertisements تونس ٢٠١٦ إدارة مواجهة قوافل قفصه واتحاد بن قردان اللقاء الفاصل للصعود والذي انسحب منه الأخير إدارة من قبل لاندية المصرية مواجهة المصري ونهضة بركان المغربى فى بطولة الكونفيدرالية. مواجهة المقاولون وبيراميدز الأهلي وشبيبة الساورة وجيما آبار الإثيوبي منتخب مصر للمحلين أمام المغرب أدار السلمي خلال الموسم العديد من المباريات بالدوري التونسي.

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