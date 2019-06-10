اتحاد الكرة يكرم محمد صلاح ولاعبي الزمالك

قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات مع أنديتهم في الموسم الحالي. ومن المقرر أن يتم تكريم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، ومحمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، وأحمد حجازي، لاعب ويست بروميتش، وأحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا، بجانب لاعبي الزمالك بعد الفوز بكأس الكونفيدرالية.

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