تقام اليوم الاثنين مباراة ودية بين منتخب الإسكندرية للشباب وفريق نادي سبورتنج بمناسبة افتتاح ملعب الإسكندرية استعدادًا لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. كأس الأمم الأفريقية 2019. ومن المقرر أن تقام المباراة في حضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بعد الانتهاء من أعمال التطوير في الملعب ورفع كفاءة الأرضية وتجديد المدرجات والمقصورة الرئيسية وقاعة المركز الصحفي وغرف الملابس الخاصة باللاعبين والحكام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. افتتاح ملعب الإسكندرية في حضور المحافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.