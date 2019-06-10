رياضة | يوفنتوس يرصد التعاقد مع لاعب إمبولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرصد التعاقد مع لاعب إمبولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي يوفنتوس للتعاقد مع جونيور حامد تراوري من إمبولي وإعارته إلى ساسولو كجزء من صفقة اللاعب ماريه ديميرال.

قال موقع فوتبول إيطاليا إن يوفنتوس اتفق مع ساسولو على ضم مدافع تركيا الدولي ديميرال، الذي تألق في الفوز 2-0 على فرنسا الأسبوع الماضي.

تشير التقارير ان يوفنتوس حسم صفقة لاعب قلب الوسط بتكلفة 15 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت، كانت الفكرة في البداية تركه على سبيل الإعارة من ساسولو لمدة عام ، لكن أدائه المذهل قد يدفع إلى تحرك مبكر.

وقال موقع سبورت إيطاليا إن يوفنتوس سيشتري لاعب خط الوسط تراوري من إمبولي ويعرضه على ساسولو.