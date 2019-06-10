رياضة | رئيس الاتحاد التونسي : سندافع عن الترجي بكل قوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد التونسي : سندافع عن الترجي بكل قوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم في تصريحات متلفزة اليوم الاثنين أن التقارير الرسمية الخاصة بمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي سوف تصب في النهاية بمصلحة فريق نادي باب سويقة.

وقال الجريء أنه يوجد بعض التقارير الهامة التي من الصعب على أي شخص القيام بتزويرها وفي حالة وقع ذلك سوف نعد مفاجأة كبرى للاتحاد الافريقي لم ولن يتوقعها أي شخص تثبت أحقية الترجي بالحصول على لقب دوري الأبطال.

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وواصل " هناك أربعة تقارير مفصلية في حالة تم تزويرها سيكون الأمر قد وصل إلى غاية الخطورة بل وسيتخطى الرياضة.

وأردف " نكن كل الاحترام والتقدير للاتحاد الافريقي ونثق في الهيكل الموجود وأتوفر على بعض المعلومات التي تفيد بأن الاوراق رسمية ولن أعطي إيضاحات أكثر من ذلك.

وأنهى أن الاتحاد التونسي قد راسل الاتحاد الافريقي في ثلاثة مناسبات من قبل وطلبنا ضرورة تمكنيننا من القرار بصفة رسمية من أجل البث في الحيثيات.