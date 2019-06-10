رياضة | ريال مدريد يقترب من ضم صفقة مميزة

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كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر ليكون بديلا للبرازيلي المخضرم مارسيلو.

ووقع اختيار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على مواطنه فيرلاند ميندي لاعب أوليمبيك ليون.

ويبدو أن إتمام تلك الصفقة أصبح مسألة وقت لا أكثر بعدما أرسل النادي الملكي الجهاز الطبي الخاص به لفحص ميندي، لكن رغم ذلك مازال هناك فحص أخير تم تحديد موعده يوم 12 يونيو القادم قبل أن يتم رسمياً عن انتقال الظهير الأيسر.

وذكرت صحيفة ماركا أن اللاعب سيترك فرنسا خلال الأيام القادمة للسفر للعاصمة الإسبانية مدريد من أجل الفحص الطبي الأخير ليصبح رابع صفقات الفريق الملكي بعد كلاً من ميليتاو ولوكا يوفيتش وإيدين هازارد.