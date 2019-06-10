رياضة | تعرف علي برنامج المنتخب الأولمبي قبل مواجهة أوزباكستان وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي برنامج المنتخب الأولمبي قبل مواجهة أوزباكستان وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي المنتخب الأولمبي مرانه في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم استعدادا للقاء منتخب أوزبكستان غدا الثلاثاء في المباراة الودية الثانية.

وكانت الامطار والجمهور في استقبال بعثة المنتخب الاوليمبى بمدينة نيمجان مقر اقامة المنتخب، واعرب الدكتور كرم كردى رئيس البعثة عن سعاده الجميع بحسن الاستقبال.

ويذكر أن منتخب مصر الأولمبي قد خسر في اللقاء الأول أمام أوزباكستان بهدفين دون رد ودياً، إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً والمقرر إقامتها في مصر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.