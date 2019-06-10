رياضة | خاص.. الجمهور يعرقل حلم الزمالك في صفقة عواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الجمهور يعرقل حلم الزمالك في صفقة عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي مع إدارة الدراويش خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه بشكل نهائي ووجهته المقبلة.

عواد تراجع عن فكرة الرحيل النهائي ووافق على الخروج على سبيل الإعارة فقط بناء على رغبة إدارة الإسماعيلي لتحقيق مكسب مادي من ورائه.

إدارة الإسماعيلي أبلغت اللاعب برفضهم بيعه محليًا تجنبًا لثورة غضب الجمهور وأن الأولوية لديهم هو إعارته خليجيًا وهو ما وافق عليه عواد رغم امتلاكه بعض العروض من الأهلي والزمالك.

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ويعرض عواد خلال جلسته مع إدارة الإسماعيلي كل العروض المتاحة له في الوقت الحالي قبل حسم موقفه بشكل نهائي والإعلان عن وجهته المقبلة.

وانتهت إعارة عواد إلى صفوف الوحدة السعودي بنهاية الموسم الماضي وعاد من جديد إلى نادي الإسماعيلي لكنه يرفض البقاء مع الدراويش.

ويمتلك اللاعب في جعبته عدد من العروض المحلية والخارجية أبرزها من نادي الزمالك الذي أبدى اهتمام كبير بضم اللاعب.