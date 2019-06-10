رياضة | خاص.. "روقة" يكشف موقفه من العودة إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. "روقة" يكشف موقفه من العودة إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد أشرف روقة لاعب فريق الزمالك عن موقفه من العودة إلى القلعة البيضاء في الموسم المقبل بعد إنتهاء إعارته إلى إنبي.

وتابع روقة في تصريحات خاصة "إنبي يريد استمراري مع الفريق وتحدثوا معي قبل نهاية الموسم وأكدوا على تمسكهم بذلك".

Advertisements

وأكمل "رحبت بالبقاء مع إنبي وتجديد عقد الإعارة وانتظر الاجتماع مع إدارة نادي الزمالك لحسم الأمر بشكل نهائي".

وأشار إلى أن الزمالك حال اتخاذهم قرار ببقائه مع الفريق سيرحب موضحًا أن الأغلب هو خروجه للإعارة في الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد أعار روقة إلى إنبي في الموسم الماضي وشارك اللاعب بشكل أساسي مع الفريق البترولي وقدم مستويات مميزة.