رياضة | تحديد الأندية الاماراتية المشاركة في البطولة العربية الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد الأندية الاماراتية المشاركة في البطولة العربية الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إتحاد الكرة الإماراتي اليوم الاثنين أسماء الأندية التي ستشارك الموسم المقبل في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية للأبطال والتي يشرف على تنظيمها الاتحاد العربي لكرة القدم والتي تنطلق إعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

وتقرر أن يشارك ناديي الجزيرة والوصل في البطولة التي ستسحب قرعتها يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو المقبل ويشارك فيها 32 فريقاً يمثلون أعرق وأكبر الأندية في الوطن العربي.

وكانت النسخة الماضية من البطولة قد حملت إسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وشهدت زخم كبير على الناحية الفنية والجماهيرية.

ونجح فريق نادي النجم الساحلي التونسي في التتويج بها بعد أن دك شباك الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين في أبريل الماضي.