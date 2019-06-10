رياضة | الأهلي يطلب التعاقد مع مهاجم أورلاندو بايرتس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطلب التعاقد مع مهاجم أورلاندو بايرتس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات رسمية مع الزامبي جاستن تشونجا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

وأبدى تشونجا، موافقته على الرحيل للقلعة الحمراء، مقابل 400 ألف دولار أمريكي، من أجل إتمام الصفقة بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي، للتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي، من أجل تدعيم الخط الأمامي، بسبب هبوط المستوى الهجومي للفريق، بالإضافة إلى رغبة المغربي وليد أزارو في الرحيل نهاية الموسم الجاري.