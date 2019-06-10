رياضة | اتحاد الكرة يستقر على إنهاء الدوري عقب أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يستقر على إنهاء الدوري عقب أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، علي إنهاء الدوري المصري عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بسبب عدم وجود وقت خلال الفترة الحالية للعب مؤجلات بطولة الدوري.

ومازال الأهلي يتبقي له مباراتان الأولي أمام المقاولون ثم الزمالك بينما الزمالك لديه ثلاث مباريات وهم الجونة والإسماعيلي والأهلي.

ويذكر أن اتحاد الكرة عقد إجتماع أمس ولكن لن يتوصل مع الأندية لحل الأزمة بسبب طلب الأهلي إنهاء الدوري قبل الكان ورفض الزمالك ذلك.