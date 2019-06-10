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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت عارضة الأزياء ناجيلا ترينداد، الفتاة التي تتهم نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصابها، عبر رئاسل على “واتس آب” لمحاميها السابق، أن اللاعب البرازيلي يدمن المخدرات.
ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن هناك تسجيلات، تقول ناجيلا فيها: لم أتخيل أنني سأعود إلى المنزل على قيد الحياة، بعد واقعة الاغتصاب.. كنت سأبلغ عنه في باريس لكني كنت خائفة من عواقب ذلك، يا إلهي، إنه مجنون لقد ضربني واغتصبني، كان مخمورا ومخدرا، وقد قال ذلك في الرسائل.
البرازيلية ناجيلا أضافت: إنه عنيف ومدمن مخدرات، ويحتاج إلى القبض عليه أو إرساله لإعادة التأهيل، في حالته الحالية هو يشكل خطرا على المجتمع وتهديدا لنفسه.
محاميها السابق، الذي اقترح عليها فضح نيمار، رد قائلا: إذا كان لديك صور فسيكون القانون في صفك وسيحميك، عندما تهدأين إرسلي لي المادة.
وبعد ذلك، ردت ناجيلا على المحامي، قائلة: سأنشر فيديو، لا أريد أن يعيش بحرية وأنا أعاني، إلا أن المحامي أخبرها حينئذ بالبحث عن محام آخر، فيما لم تكشف “ماركا” سبب ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامه بالاغتصاب.. نيمار دا سيلفا يواجه ضربة جديدة من الفتاة ذاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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