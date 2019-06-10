 شروط غريبة للمدعوين في حفل زفاف سيرجيو راموس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، لدخول القفص الذهبي، السبت المقبل، بزواجه من صديقته الصحفية والمذيعة التلفزيونية بيلار روبيو، في كاتدرائية بمدينة إشبيلية.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، كشفت أن المدعويين إلى حفل زفاف نجم ريال مدريد سيكون عليهم الالتزام ببعض الشروط الصارمة والغريبة، وتشمل شروط حضور الزفاف، عدم إدخال الهواتف، ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو حماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور “غير مرغوب فيها”.

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فضلا عن ذلك، طولب المدعوون بعدم ارتداء مجموعة من الألوان خلال الزفاف؛ ويتعلق الأمر بكل من الأحمر والبرتقالي والأخضر، دون الكشف عن سبب ذلك.. وسيسافر نحو 500 مدعو إلى حفل الزفاف في مزرعة ببلدة بوليلوس، في مقاطعة هويلفا غربي البلاد.

راموس البالغ من العمر 33 عاما، سيتزوج أخيرا من صديقته التي تكبره بـ 8 أعوام، بعد علاقة بدأت عام 2012، علما أن لديهما 3 أبناء، هم سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).

يشار إلى أن راموس، حطم رقما قياسيا مهما، عندما أصبح اللاعب صاحب الانتصارات الأكثر مع منتخب بلاده في التاريخ، متفوقا على عظماء كرة القدم.. حيث تجاوز مواطنه إيكر كاسياس، عندما قاد منتخب بلاده للانتصار على جزر الفارو الجمعة، ليصل للانتصار رقم 122 مع المنتخب الإسباني، وهو رقم دولي غير مسبوق في عالم كرة القدم.