ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين أمام نادال

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النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، كما ظل الإسباني رافاييل نادال، المتوج أمس الأحد بلقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، في المركز الثاني.

ولم تشهد المراكز الثمانية الأولى تغييرات ، وقد ظل النمساوي دومينيك ثيم الذي خسر أمام نادال في نهائي رولان جاروس، في المركز الرابع خلف النجم السويسري روجيه فيدرر.

وكان ديوكوفيتش وفيدرر قد ودعا منافسات فرنسا المفتوحة من الدور قبل النهائي.

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وصعد الروسي كارين خاشانوف والإيطالي فابيو فونيني إلى المراكز العشرة الأولى، حيث احتلا المركزين التاسع والعاشر، على الترتيب، وذلك على حساب الأمريكي جون إيسنر والأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين الموافق العاشر من حزيران/يونيو 2019 كما يلي :

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 12715 نقطة الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 6670 نقطة النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 4685 نقطة الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4360 نقطة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السادس برصيد 4215 نقطة الياباني كي نيشيكوري في المركز السابع برصيد 4040 نقطة الجنوب أفريقي كيفين أندرسون في المركز الثامن برصيد 3565 نقطة الروسي كارين خاشانوف في المركز التاسع برصيد 2980 نقطة الإيطالي فابيو فونيني في المركز العاشر برصيد 2785 نقطة.