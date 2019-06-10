شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يرفض صفقة إنتر التبادلية وينتظر 75 مليون إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا مقدمًا من نظيره الإيطالي إنتر ميلان بعقد صفقة تبادلية ينتقل على إثرها نجم الشياطين الحمر روميلو لوكاكو إلى النيراتزوري مقابل انتقال إيفان بيرسيتش إلى أولد ترافورد بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وأوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن النادي الإنجليزي رفض العرض فيما ينتظر الحصول على مقابل لنجم هجومه البلجيكي يقارب الـ 75 مليون جنيه إسترليني.

وكان «بيرسيتش» هدفًا لليونايتد منذ فترة طويلة، وخاصة في عهد المدير الفني السابق جوزيه مورينيو، في المقابل لا يبدو أن «لوكاكو» سيدخل ضمن خطط المدير الفني للفريق الأحمر أولي جونار سولسكاير، الذي يسعى لتبني خطة هجومية سريعة وسلسة، وسيكون مركز قلب الهجوم فيها محجوزًا على الأغلب لماركوس راشفورد.