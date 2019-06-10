شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات مصر في الكان (3).. منتخبان استعصى على الفراعنة الفوز عليهما وهز شباكهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «حكايات مصر في الكان» سلسلة كتابات نستعرض من خلالها المفارقات والملابسات الرقمية الطريفة التي لازمت المنتخب المصري على مدار تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا قبل انطلاق نسخة 2019.

(3) منتخبان لم ينجح الفراعنة في الانتصار عليهما

على الرغم من الباع الكبير للمنتخب المصري في تاريخ كأس أمم أفريقيا وسيطرته على أغلب الأرقام القياسية الخاصة بالمسابقة منذ انطلاق النسخة الأولى وحتى قبل انطلاق نسخة 2019، إلا أن الفراعنة لم يتمكنوا من تحقيق الانتصار على منتخبين خلال تاريخ مشاركتهم بالعرس القاري.

ويمتلك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الفوز في مباريات الكان برصيد 54 انتصارًا لم يكن من ضمنهم أي انتصار على حساب منتخبي توجو ومالي.

أول المنتخبات التي لم يتمكن المنتخب المصري من الفوز عليها في تاريخ مشاركته بالكان هو المنتخب التوجولي، فتقابل الطرفان في مرة وحيدة خلال منافسات الدور الأول بنسخة 1984 بكوت ديفوار وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، ولم يتقابل المنتخبان منذ تلك النسخة في أي مباراة أخرى ضمن منافسات البطولة.

Advertisements

أما المنتخب الثاني الذي لم يستطع الفراعنة الانتصار عليه هو منتخب مالي، فضرب الطرفان موعدًا في ربع نهائي نسخة 1994

تونس وخسر المنتخب المصري بهدف نظيف ودع على إثره السابق القاري.

وتجددت المواجهة بين مصر ومالي في مستهل مشوار المنتخبين بمنافسات أمم أفريقيا 2017 بالجابون، وانتهت بالتعادل السلبي، واستمر عجز منتخب الفراعنة في الانتصار على مالي للمرة الثانية.

الطريف في الأمر أيضًا أن المنتخبين مالي وتوجو هما الوحيدان اللذان عجز الفراعنة في التسجيل بشباكهما رغمًا من امتلاك منتخبنا الرقم القياسي من حيث تسجيل الأهداف في تاريخ الكان بـ 159 هدفًا.