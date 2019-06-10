شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: «بوجبا» وافق على العودة ليوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، على العودة ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية فيما سيتعين على السيدة العجوز بيع بعض لاعبيه لتمويل الصفقة.

وأكدت صحيفة «كوريري ديلو سبورت» توصل «بوجبا» لاتفاق يعود بموجبه لارتداء القميص الأبيض والأسود هذا الصيف، ما يعني تفوق يوفنتوس في صراعه مع ريـال مدريد على خدمات اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى حاجة يوفنتوس لبيع بعض لاعبيه من أجل تمويل الصفقة، فيما أوضحت صحيفة «توتوميركاتو» أنه من المتوقع أن يجمع النادي قرابة 110 مليون يورو نظير بيع مهاجمه ماريو ماندزوكيتش وظهيره الأيمن جواو كانسيلو وجناحه خوان كوادرادو، بالإضافة إلى الحارس ماتيا بيرين.