شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: صفقة انتقال «ميندي» لريـال مدريد تُحسم غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن صفقة انتقال لاعب المنتخب الفرنسي ونادي ليون فيرلاند ميندي إلى ريـال مدريد ستحسم غدًا، الثلاثاء، عقب انتهاء اللاعب من مباراة منتخب بلاده أمام أندورا في تصفيات يورو 2020.

وكان من المتوقع أن تكون صفقة «ميندي» هي أولى الصفقات المعلنة من قبل ريـال مدريد خلال الأسبوع الماضي، إلا أن ارتباط اللاعب مع المنتخب الفرنسي عطل خضوعه للكشف الطبي.

وينتظر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي عقب انتهاءه من المشاركة مع منتخب بلاده، ليصبح النادي الملكي مستعدًا لإعلان انضمامه للفريق كثالث الصفقات خلال أيام بعد ضم كل من لوكا يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت وإيدن هازارد من تشيلسي.