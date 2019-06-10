شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: «النني» يقترب من الرحيل عن أرسنال.. وهذه وجهته المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعدت صحيفة «إكسبرس» البريطانية تقريرًا عن اللاعبين المتوقع رحيلهم عن أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية وكذلك القادمين إلى الفريق، فيما أتى على رأس القائمة الأولى النجم المصري محمد النني.

وأشارت الصحيفة إلى رحيل الويلزي آرون رامسي عن الجانرز إلى يوفنتوس عقب نهاية عقده مع النادي، وكذلك كل من داني ويلبيك وستيفين ليختشتاينر وجوليو بليجويزويلو وتشارلي جيلمور وكوهين برامال، بالإضافة إلى اعتزال بيتر تشيك.

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وأضافت «إكسبرس» أن لاعبان آخرين في طريقهم لمغادرة ملعب الإمارات وهما جرانيت تشاكا، الذي يحظى باهتمام أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لإنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى محمد النني.

وقالت الصحيفة عن «النني»: «مسيرة النني في أرسنال لم تزدهر حقًا، وتم حصر مشاركة المصري في مواجهات الدوري الأوروبي في المواسم الأخيرة».

وأضافت: «الآن يستعد بوردو الفرنسي لمنحه طريق الهروب».