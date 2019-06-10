ميلا يحلم بسيناريو كاميروني لانتزاع زعامة مصر

سيطر التفاؤل على روجيه ميلا أسطورة الكرة الكاميرونية، بشأن قدرة منتخب بلاده على التتويج بكأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبل.

وقال ميلا عبر هيئة الإذاعة البريطانية "الكاميرون حاملة اللقب في النسخة الأخيرة، لذلك فإن الفريق لديه من الإمكانيات التي تؤهله للاحتفاظ بالكأس، وعلى اللاعبين أن يعملوا بجدية لتحقيق النتائج الجيدة".

وأضاف "المدير الفني كلارنس سيدورف لديه خبرة كبيرة كلاعب سابق وكان من أفضل نجوم كرة القدم في العالم، ويعلم تمامًا ما يحتاجه الفريق للفوز ببطولة كبيرة".

وتابع "يجب على سيدورف، التركيز في قراراته وبناء فريق يناسب إمكانيات اللاعبين، فالكاميرون عليها أن تدافع بشكل قوي وتملك هجومًا يشكل خطورة على المنافسين ويصنع الفارق في اللحظات الصعبة".

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وأشار ميلا "في 2017 رفض 10 لاعبين الانضمام لمنتخب الكاميرون، وسافرنا إلى الجابون بمجموعة من اللاعبين قليلي الخبرة وغير معروفين، ولكن في النهاية توجنا باللقب رغم أن الكثيرين توقعوا بأننا لن نتجاوز مرحلة المجموعات، لكن الفريق عاد بالكأس، لذا الجماهير عليها أن تتحلى بالصبر، ولنرى ما سيحدث في مصر".

وشدد "مرحلة المجموعات لا تشكل تحديا للكاميرون، لأننا سبق أن تفوقنا على غانا وبنين وغينيا بيساو سواء في التصفيات أو كأس الأمم، يجب ألا نخشى أي منافس".

وأتم روجيه ميلا تصريحاته بقوله "السيناريو المثالي سيكون فوز الكاميرون بالكأس السادسة في مصر، ثم انتزاعه مجددًا للمرة السابعة عند استضافة البطولة في 2021، أعلم أنها مهمة صعبة ولكن كل شيء ممكن".