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مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع شبيه لامبارد

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توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع سبورتنج لشبونة لضم نجمه برونو فرنانديز، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية، اليوم.

وأشارت التقارير إلى تغلب مانشستر يونايتد على جاره سيتي في سباق الحصول على توقيع اللاعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر 24 عاما، حيث تتجه النية إلى تقديمه لوسائل الإعلام قريبا، بعما أنهى اللاعب مشاركته في بطولة دوري أمم أوروبا التي أحرزت البرتغال لقبها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" نقلا عن تقارير صحفية إيطالية، فإن المسؤولين في مانشستر يونايتد، يعملون على إنجاز اللمسات الأخيرة على الاتفاق، مع الاقتراب من توقيع اللاعب على العقد.

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وأضافت الصحيفة أن على مانشستر يونايتد دفع 70 مليون جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع اللاعب الذي أحرز 32 هدفا وصنع 18 في 53 مباراة بكافة المسابقات مع لشبونة الموسم الماضي.

ويلعب فرنانديز في خط الوسط، ويشبهه المراقبون بنجم السابق فرانك لامبارد بسبب سجله التهديفي المميز.

وكان توتنهام راغبا هو الآخر في التعاقد مع فرنانديز من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم الدنماركي كريستيان إريكسن الذي يريد ضمه.

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