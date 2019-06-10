ماركا: ريال مدريد سيعلن التعاقد مع ميندي عقب مباراة فرنسا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، سوف يعلن التعاقد مع فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لنادي ليون الفرنسي، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه كان من المتوقع أن يكون ميندي من أوائل الصفقات التي يعلن عنها النادي الملكي، إلا أن مشاركته مع المنتخب الفرنسي وعدم خضوعه للفحص الطبي قد أخر الإعلان عن الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميندي سوف يخضع للفحص الطبي داخل النادي الملكي عقب انتهاء مباراة فرنسا وأندورا بتصفيات يورو 2020، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد سوف يقوم الإعلان عن الصفقة بعد الانتهاء من الاتفاق على جميع الشروط في عقد اللاعب مع ليون.

وأبرم النادي الملكي 3 صفقات خلال الانتقالات الصيفية الجارية، أبرزها إيدير ميليتاو من بورتو، لوكا يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت وإيدين هازارد من تشيلسي.