فان ديك لا يبالي بصافرات الاستهجان

قال فيرجيل فان ديك مدافع منتخب هولندا، إن صافرات الاستهجان التي رددتها جماهير إنجلترا، لم تؤثر عليه، مشددًا على أنه يبحث دائمًا عن الفوز.

وأضاف فان ديك في تصريحات نشرتها صحيفة ذي إندبندنت "لا يهمني حقًا، إذا قام شخص ما بإطلاق صافرات الاستهجان ضدي أو ضد الفريق، نحن نحاول تحقيق الانتصارات".

وأضاف "نعلم أن لدينا الكثير من الدعم خلفنا، وفي النهائية اللاعبون هم من يؤدون وظيفتهم، وهذا لا يؤثر أبدًا".

وكان المنتخب الهولندي قد أطاح بنظيره الإنجليزي، من نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بالفوز عليه بنتيجة 3-1.

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ولم يتعرض فان ديك لأي مراوغات على مدار الموسم المنصرم، وفي هذا الصدد، علق "هذا الأمر ليس في ذهني أبدًا، أنا أحاول الفوز بالمباريات، هذا هو الشيء الوحيد الذي يدور في رأسي".

وخسر منتخب هولندا أمام البرتغال، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، بنتيجة (1-0)، ليحتل المركز الثاني.

وتابع فان ديك "أردنا الفوز، وهذا هو الشيء الرئيسي، يجب علينا أن نبقي رؤوسنا عالية ونتعافى من هذا، ونتعلم من التجربة بالكامل، لأن لدينا مجموعة من العناصر الشابة، يجب علينا التأهل لمنافسات اليورو".

وأتم "يجب علينا أن نفخر بأنفسنا، الفريق تطور كثيرًا داخل وخارج الملعب، يجب علينا أن نستمر ونتأكد من التأهل ليورو 2020".