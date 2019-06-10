شكرا لقرائتكم مشاركات قلب دفاع النادى المصري فى الدوري العام موسم 2019/2018... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر نادى المصري البورسعيدى أرقام واحصائيات عن مشاركة مدافعى الفريق فى الدورى العام الموسم الحالي. وأكد الحساب الرسمي لنادى المصري البورسعيدى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتوتير مشاركات مركز قلب الدفاع موسم 2019/2018، الثلاثى محمد كوفى وأحمد شوشة وإسلام ابو سليمة: أحمد شوشة محمد كوفى Advertisements إسلام ابو سليمة



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