شكرا لقرائتكم مدافع الزمالك الأسبق ينضم إلى فريق 6 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم هانى سعيد مدافع الزمالك الأسبق إلى فريق 6 أكتوبر فى صفقة إنتقال حر لتدعيم الفريق بلاعبين سوبر على أمل المنافسة على الصعود لدورى القسم الثانى العام المقبل . ويحاول مجلس إدارة 6 اكتوبر إبرام صفقات جيدة للمنافسة على التأهل خاصة وأن المجموعة التى سيشارك بها الفريق تعد الأقوى بالقسم الثالث . Advertisements ويشارك 6 اكتوبر فى المجموعة الخامسة بصحبة أندية جولدى والشرقية للدخان وجينيس والمعادى . وبدأ سعيد مشواره الكروى مع حرس الحدود ، ثم انتقل للزمالك ، ومنه إلى المصرى البورسعيدى ، ليختفى بعدها اللاعب بعدما شارك مع بعض أندية القسم الثانى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الزمالك الأسبق ينضم إلى فريق 6 أكتوبر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.