شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يؤدى مرانه استعدادا لودية أوزبكستان غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني شوقى غريب، مرانه في الخامسة والنصف مساء اليوم استعدادا للقاء منتخب أوزبكستان الودي غدا الثلاثاء في المباراة الودية الثانية. واستقبلت الامطار والجمهور بعثة المنتخب الاوليمبى بمدينة نيمجان مقر اقامة المنتخب. وأبدى كرم كردى رئيس البعثة سعادة الجميع بحسن الاستقبال حيث قام مجموعة من الشباب بقيادة سياراتهم الخاصة أمام الاتوبيس الذى يقل المنتخب ابتهاجا وفرحا بوصول البعثة لمدينتهم. Advertisements وخسر المنتخب الأولمبى المباراة الودية الأولى التى أقيمت أمس أمام أوزباكستان بهدفين دون رد.

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