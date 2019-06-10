شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يُكرم محمد صلاح و 4 محترفين ولاعبى الزمالك قبل أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على إقامة حفل تكريم للاعبين المصريين المحترفين بالخارج والذين قدموا مستويات رائعة مع أنديتهم الموسم المنقضى، تحفيزا لهم قبل إنطلاق أمم افريقيا 2019. وقررت الجبلاية تكريم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بعد فوزه بلقب دورى أبطال أوربا ومحمد الننى لاعب أرسنال وصيف اليوروباليج قبل خسارة اللقب أمام تشيلسى . وأيضا تكريم محمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى بعدما تم اختياره في التشكيلة المثالية لمسابقة الدوري التركي، وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الذى تم اختياره أفضل لاعب في فريقه خلال الموسم الأخير، وأحمد المحمدى لاعب أستون فيلا الذى صعد للدورى الإنجليزي الممتاز. Advertisements كما سيتم تكريم لاعبى الزمالك فى المعسكر بعد فوزهم بلقب الكونفدرالية الافريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء.

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