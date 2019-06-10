تعرف على نصائح طبيب المنتخب الوطني للاعبين عن الوجبات اليومية...

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، على توجيه النصائح الطبية للاعبي الفراعنة خلال معسكر برج العرب استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وأكد طبيب المنتخب الوطني، أن البيتزا والسوشي من الوجبات المفيدة جداً للاعبين بعد التدريبات لاحتوائها على مواد الكربوهيدرات، وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت"، أنه يحرص على وجود العصائر ليتناولها اللاعبين أثناء التدريب لتعويض المياه المفقودة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أبو العلا أن المنتخب يصطحب طباخ خاص في جميع المعسكرات داخل وخارج مصر، إضافة لوجود كتيب خاص بالمنتخب لتحديد الوجبات المسموحة والممنوعة عن اللاعبين.

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