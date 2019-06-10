شكرا لقرائتكم الأربعاء المقبل.. جلسة عاجلة لبحث شكوى الأهلى ضد اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عثمان المستشار القانونى للأهلى، عن أن الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم حددت جلسة عاجلة يوم الأربعاء، لنظر شكوى الأهلى ضد اتحاد الكرة.

وكان النادى الأهلى تقدم رسميا ظهر اليوم الاثنين، بشكوى رسمية عاجلة فى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة مؤجلات الدورى.

Advertisements

وأرسل الأهلى الشكوى للجنة التسوية وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادى فى بطولة الدورى العام موسم 2018ــ2019 بعد القرارات التى اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتى لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.