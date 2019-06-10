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الأهلي يقدم شكوى رسمية لمركز التسوية والتحكيم ضد اتحاد الكرة

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صدى البلد

قدّم النادي الأهلي، الاثنين، شكوى رسمية إلى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة.

وكان النادي الأهلي تقدم بشكوى رسمية أمس إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة بسبب موقف مسئوليه من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المحلي، التي لم يتحدد موعد إقامتها.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الأخير، اتخاذ الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون ؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأوليمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية...

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