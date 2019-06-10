مدافع الزمالك الأسبق ينضم لنادى 6 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى 6 أكتوبر فى التعاقد مع هانى سعيد مدافع الزمالك الأسبق فى صفقة إنتقال حر فى إطار تدعيم الفريق بلاعبين سوبر على أمل المنافسة على الصعود لدورى القسم الثانى العام المقبل . ويسعى مجلس إدارة 6 اكتوبر فى إبرام العديد من الصفقات الجيدة للمنافسة على التأهل خاصة وأن المجموعة التى سيشارك بها الفريق تعد الأقوى بالقسم الثالث . ويشارك 6 أكتوبر فى المجموعة الخامسة بصحبة أندية جولدى والشرقية للدخان وجينيس والمعادى . Advertisements يذكر أن هانى سعيد بدأ حياته الكروية مع حرس الحدود ، ثم انتقل للزمالك ، وانتقل بعده للمصرى البورسعيدى ، ليختفى بعدها اللاعب بعدما شارك مع بعض أندية القسم الثانى .

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