ناشئات دجلة يلتقطن الصور التذكارية أمام برج إيفل على هامش بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت ناشئات وادى دجلة تحت 16 سنة على التقاط الصور التذكارية أمام برج إيفل فى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك على هامش مشاركة الفريق الدجلاوى فى بطولة كأس العالم للسيدات 2019. ونشرت الصفحة الرسمية لوادى دجلة عبر حسابها على موقع انستجرام صوراً للاعبات وعلقت: "ناشئات وادى دجلة تحت 16 سنة ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للسيدات 2019 المقامة فى باريس – فرنسا". وانطلقت بطولة كأس العالم للسيدات 2019 على الأراضى الفرنسية فى 7 يونيو الجارى وتستمر حتى 7 يوليو المقبل. Advertisements

سيدات وادي دجلة في باريس

سيدات وادي دجلة مع المدرب سيدات وادى دجلة



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