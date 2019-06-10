شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ليس الوحيد.. اتحاد الكرة يكرم 5 محترفين ولاعبى الزمالك ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة حفل تكريم للاعبين المحترفين الذين حققوا إنجازات مع أنديتهم خلال الموسم المنصرم، تحفيزا لهم قبل انطلاق بطولة امم افريقيا 2019.

وقرر مجلس الجبلاية تكريم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أوربا ليصبح أول لاعب مصرى يحقق هذا الإنجاز الكبير، بجانب محمد الننى لاعب أرسنال الذى صعد مع فريقه إلى نهائى اليوروباليج قبل خسارة اللقب أمام تشيلسى.

ويكرم المجلس أيضاً محمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى بعدما تم اختياره في التشكيلة المثالية لمسابقة الدورى التركى، وأحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الذى تم اختياره أفضل لاعب فى فريقه خلال الموسم الأخير، وأحمد المحمدى لاعب أستون فيلا الذى صعد للدورى الإنجليزي الممتاز.

كما سيتم تكريم لاعبى الزمالك فى المعسكر بعد فوزهم بلقب الكونفدرالية الافريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء.