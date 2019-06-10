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سوبر كورة يكشف مصير شكوى الأهلي ضد الجبلاية وصدمة الفيفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بيومى، خبير اللوائح، مصير شكوى النادي الأهلي لدى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة مؤجلات الدورى الممتاز، وكذلك الرد المنتظر من الاتحاد الدولى الفيفا على القلعة الحمراء.

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