شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الطبيب.. البيتزا والسوشي على مائدة الفراعنة فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، عدداً من النصائح الطبية للاعبى الفراعنة خلال المعسكر المقام حالياً فى برج العرب استعداداً لبطولة امم افريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر.

وقال أبو العلا، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت"، إن البيتزا والسوشى من الوجبات المفيدة جداً للاعبين بعد التدريبات لاحتوائها على مواد الكربوهيدرات، وأنه يحرص على وجود العصائر ليتناولها اللاعبون أثناء التدريب لتعويض المياه المفقودة، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وعن وجبات اللاعبين أكد أبو العلا أن المنتخب يصطحب شيف خاص فى جميع المعسكرات داخل وخارج مصر، بالإضافة لوجود كتيب خاص بالمنتخب لتحديد الوجبات المسموح بها والممنوعة عن اللاعبين.